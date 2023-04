Woningbrand in Wahisstraat blijkt haag die vuur vat

Woensdagnamiddag werd de brandweer opgetrommeld voor een woningbrand in de Wahisstraat. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een haag die vuur had gevat.

“De mensen weten dat het niet mag en toch doen ze het. Er is een waarom aan dat verbod!” Burgemeester Eddy Lust, die bij brandweerinterventies steevast zelf ter plaatse gaat kijken, lacht wat zuur wanneer hij de interventie samenvat. “De bewoner had het gras afgereden en had al het snoeiafval in een grote pot gedaan. Hij dacht dat het een goed idee zou zijn om het dan ook meteen even te verbranden. Niet dus want het vuur sloeg over op de haag, die meteen in brand vloog.”

De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de situatie dan ook nagenoeg meteen onder controle. “Ik ben alvast blij dat de schade beperkt is gebleven en dat niemand gewond raakte”, sluit de burgervader af. “De jonge kerel heeft ook beloofd het nooit meer te doen. Laat ons hopen dat hij vandaag een belangrijke les heeft geleerd.”