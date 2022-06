Woningbrand in Moorslede blijkt stapel hooi dat vuur vatte

De hulpdiensten repten zich zaterdagavond 11 juni rond 19 uur naar de Hovingstraat in Moorslede. De brandweer dacht een woningbrand te moeten blussen, maar bij aankomst bleek het om een stapel hooi te gaan die wat eerder spontaan in brand was gevlogen.

De opgeroepen brandweermannen slaakten een zucht van opluchting. Na een melding van een woningbrand merkten ze bij aankomst in de Hovingstraat dat er geen vuiltje aan de lucht was.

Het ging gelukkig enkel maar om een stapel hooi die even daarvoor plots was beginnen branden. “Ik merkte rookontwikkeling achter mijn schuur”, reageert de eigenaar. “Toen ik dichterbij kwam zag ik dat er een kleine vlam in het droge hooi zat, waarschijnlijk door de warmte.”

De landbouwer kon erger voorkomen en wist het vuur zelf te doven. Nadien smeulde het hooi gecontroleerd door tot het verdween. De brandweermannen blusten de omgeving om verdere problemen te voorkomen. Ook de stapel oud ijzer die naast het ondertussen verdwenen hooi lag, kreeg een verfrissende douche. Zo kon het gloeien geen vuur meer veroorzaken.

(LV)