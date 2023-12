Woningbrand in Brugge blijkt smeulende composthoop te zijn: brandweer kan uitbreiding voorkomen

Woensdagmorgen rond 10.30 uur werd melding gemaakt van een woningbrand in de Kraaiendreef in Sint-Andries, bij Brugge.



Bij aankomst van de brandweer bleek het echter om een composthoop die door zelfontbranding was beginnen smeulen en voor heel wat rook zorgde. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. Schade aan gebouwen was er niet.

Verkeersongeval

Erger was het gesteld met de eigenaar van het perceel. Die kreeg, toen hij op weg was naar huis, te horen dat er brand was uitgebroken bij hem thuis. Daarop werd hij onwel en raakte betrokken bij een verkeersongeval even verderop in de Gistelsteenweg in Varsenare. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht.