Woning volledig uitgebrand in Waregem

Een woning in de Boeversstraat is vrijdagmorgen volledig uitgebrand. Het vuur verspreide zich snel door de hevige wind en ook de aanpalende woningen liepen lichte schade op. Er vielen geen gewonden maar de bewoner was erg aangedaan en werd toch naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de carport aan de linkerkant van de woning. “We vermoeden dat de brand al even gaande was buiten vooraleer de bewoners er binnen iets van merkten”, zegt brandweerofficier Willy Pauwels. “De brand heeft zich snel verspreid door de carport en de veranda achter het huis.”

Lucia Vlerick en James Matton, het koppel dat er woonde kon tijdig vluchten. Lucia merkte pas onraad toen om 7.22 uur de elektriciteit uitviel. “Ik hoorde een harde slag en zag vuur buiten. Ik heb meteen mijn man James geroepen en samen met onze honden konden we ons uit de voeten maken.” Lucia baat een kippenkraam uit en kon ook nog haar Kip- en Ribmobiel verplaatsen die voor de deur stond verplaatsen.

Een buurtbewoonster had intussen ook de brand opgemerkt en de brandweer verwittigd. “Mijn vrouw hoorde een harde knal en zag zwarte rook”, vertelt haar echtgenoot. Naast de woning stonden gasflessen voor het kippenkraam, buurtbewoners dachten meteen dat die ontploft waren maar volgens de brandweer is dit niet het geval.

De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk maar de schade is groot. Het huis waar de brand ontstond is volledig uitgebrand en ook de buren hebben lichte schade. Aan de rechterkant smolten de rolluiken en sprong een venster van de hitte. Zij waren niet thuis en de brandweer moest een slotenmaker laten komen om binnen de schade te kunnen opmeten. Het huis aan de linkerkant liep vooral rookschade op al is er ook lichte brandschade aan de veranda.

Niemand raakte gewond en zelfs de vissen in de vijver zijn gered door de brandweer. Er waren wat brokstukken van de veranda in de vijver terechtgekomen waardoor de doek gescheurd was en het waterpeil zakte. “We hebben de vissen eruit gevist en in de vijver bij de buren gedaan”, besluit brandweerofficier Pauwels. (JF)