Woning van leegstaande hoeve volledig vernield door brand

In de Beverhoutsveldstraat in Oedelem is donderdagmorgen brand uitgebroken in een leegstaande hoeve. De rookpluim was kilometers ver te zien. “De woning van de hoeve is volledig vernield”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch van de lokale politie Het Houtsche.

Het vuur brak even voor 8.30 uur uit in een hoeve op enkele honderden meters van het kruispunt Den Doorn en woedde meteen bijzonder hevig. Een zwarte rookpluim was kilometers ver in de omgeving te zien. De brandweer van de Hulpverleningszone 1 trok meteen ter plaatse. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al door het dak van het huis bij de hoeve.

Dak verdwenen

“Het gaat om een leegstaande woning”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch van de politie Het Houtsche. “De brandweer heeft de situatie onder controle. Het huis is wel volledig vernield.”

Het dak van de woning is door de brand volledig verdwenen. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, wordt onderzocht. De brandweer zal nog enige tijd moeten nablussen. De politie sloot de Beverhoutsveldstraat plaatselijk af. Het verkeer moest een omleiding volgen.

Er kwam ook een ambulance ter plekke om een buurman, die wat rook had ingeademd, te verzorgen.