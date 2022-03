Woning tijdelijk onbewoonbaar na brandje: 94-jarige bewoner opgevangen door familie

Een woning langs de Menenstraat in Dadizele, op de grens met Moorsele, liep maandagmiddag serieuze rookschade op nadat er een brandje ontstond nabij enkele lampen die er lagen op te laden. De 94-jarige bewoner werd onmiddellijk opgevangen door zijn familie. Zijn woning is tijdelijk onbewoonbaar.

De 94-jarige Valère Soetaert was maandagmiddag omstreeks 16 uur niet thuis toen er in zijn woning langs de Menenstraat een brandje ontstond. In de woonkamer lagen enkele lampen op te laden. Mogelijk ontstond het brandje door een probleem met een adapter. Het probleem ging gepaard met een serieuze rookontwikkeling.

“Enkele buren merkten gelukkig snel op dat er iets niet pluis was en verwittigden ons”, aldus brandweerofficier Bert Vanhuyse. Bij aankomst van de brandweer stond er een zetel in de woonkamer te smeulen. “Maar er was vooral veel rookontwikkeling. We kregen het vuurtje snel onder controle en ventileerden de woning.”

De brandschade in de woning bleef al bij al beperkt. “Er is wel serieus wat rookschade. We raden de bewoner af om vannacht in de woning te blijven.” Kort na het uitbreken van de brand kwam Valère Soetaert thuis. Hij werd onmiddellijk opgevangen door zijn familie.