Woning onbewoonbaar verklaard na brand

Zaterdagmorgen brak brand uit in een rijwoning in de Drie Bisschoppenstraat in Bizet. Hoewel alle inwoners aan het vuur konden ontsnappen, werd de woning onbewoonbaar verklaard. De twee katten van het gezin konden helaas niet worden gered.

Het was kort na 8 uur ‘s morgens dat alarm werd geslagen. “De brand ontstond naar alle waarschijnlijkheid in de keuken maar de drie bewoners waren nog steeds in hun kamers op de bovenverdieping”, klonk het in een verklaring van burgemeester Alice Leeuwerck. “Op die manier merkten ze de rook pas laat op en konden ze weinig anders dan de woonst verlaten. Godzijdank raakten ze hierbij niet gewond. Helaas konden hun beide poezen niet meer worden gered. Zij bezweken aan een CO-vergiftiging.”

Hoewel de woning aan de buitenzijde weinig sporen van het vuur vertoond, werd het gebouw toch onbewoonbaar verklaard. “Vooral op de benedenverdieping werd weinig gespaard”, ging de burgemeester verder. “Onze sociale diensten hebben meteen een noodwoning ter beschikking gesteld, al gingen de slachtoffers eerst kijken of ze geen onderdak bij familie konden krijgen.”

Tekort aan brandweerlui

Over de oorzaak van de brand tast de brandweer nog in het duister. Enkele elementen wijzen in de richting van een elektrisch falen, al durft niemand nu reeds definitieve uitspraken te doen. Een brandexpert zal hier uitsluitsel moeten geven. De Drie Bisschoppenstraat werd urenlang voor het verkeer afgesloten.

Markant detail tijdens de operatie was de tussenkomst van enkele ploegen van de brandweer van Moeskroen. Hoewel ze op meer dan 30 minuten verwijderd zijn van Komen-Waasten, was hun interventie broodnodig. Een tekort aan mensen bij de lokale brandweer zou hier aan de basis liggen. Het nijpend tekort en het ontbreken van instroom werd in het verleden reeds door de postoverste aangekaart. Een oplossing lijkt echter nog niet meteen in zicht.