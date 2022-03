Woning onbewoonbaar nadat motor van rolluiken vuur vat

Woensdagnamiddag brak brand uit in een woning in de Kortrijkse Tekenaarslaan. Niemand raakte gewond maar de schade aan de woonst is aanzienlijk. Het gebouw werd onbewoonbaar verklaard.

De noodoproep bereikte de alarmcentrale rond 14:30 uur. “Ik zag hoe rook en vlammen uit mijn rolluiken van het eerste verdiep kwamen en wist meteen dat iets niet pluis was. Terwijl ik naar buiten liep belde ik de brandweer en ook enkele spelende kinderen hadden de hulpdiensten reeds verwittigd.” Kalidou Dembélé, de bewoner van de woning, denkt dat technische problemen aan de bron van het voorval zouden kunnen liggen.

“De huizen in de wijk hier hebben elektrische rolluiken en de motor daarvan was al enkele dagen continue aan het draaien”, gaat Kalidou verder. “Ik was al gaan vragen aan de buren of zij daar ook last van hadden maar blijkbaar was het enkel in mijn woning zo. Blijkbaar moet de motor vandaag verhit zijn geraakt, met alle gevolgen vandien.”

De thesis van een technisch mankement wordt ook door de brandweer bevestigd. “Het vuur ontstond in de ruimte waar de motor is geïnstalleerd, dus het ziet er effectief naar uit dat het geheel te warm werd na een storing”, verklaart de officier ter plaatse.

“Via de isolatie in de spouwmuren kon het vuur zich razendsnel verspreiden en bij onze aankomst kwamen er reeds vlammen uit de muur ter hoogte van de dakgoot. Onze manschappen hebben een deel van de buitenmuur moeten afbreken om zo al het brandende isolatiemateriaal te kunnen verwijderen. Ook bij de buren hebben we moeten ingrijpen om te vermijden dat het vuur zich daar zou gaan verspreiden. De woning is onbewoonbaar en de bewoner zal via de huisvestingsmaatschappij een tijdelijk onderdak krijgen.”

Tijdens de bluswerken werden zowel de Tekenaarslaan als de Damastweverstraat en de Tapijtenweversstraat voor het verkeer afgesloten.