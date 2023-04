Woning onbewoonbaar nadat flamberen van crème brûlée helemaal fout loopt

Een woning op de hoek van de Nieuwstraat en de Statiestraat in Meulebeke is tijdelijk onbewoonbaar nadat er zaterdagavond een zware keukenbrand uitbrak. De bewoonster wou er een crème brûlée flamberen, maar daarbij ging het plots compleet fout.

De bewoonster van een woning langs de Statiestraat wou zaterdagavond omstreeks 21.45 uur nog een dessertje maken. Op het menu stond crème brûlée. Toen ze die wou flamberen met een brander liep het echter plots helemaal mis. Er ontstond een klein vuurtje waarna de vrouw de brander in de gootsteen legde en die bedekte met een handdoek om het voorwerp te doen afkoelen. “Een stommiteit bij het maken van een dessertje”, geeft de vrouw toe. Zij merkte al snel dat haar aanpak niet hielp en verwittigde een buurman. Ondertussen breidde het vuur in de keuken zich uit. De brandweer snelde enkele minuten later massaal ter plaatse. “Toen wij hier toekwamen was er reeds sprake van een uitslaande keukenbrand. We kregen het vuur gelukkig snel onder controle door zowel via de achterzijde als de voorzijde van de woning te blussen”, aldus Wim Decoopman, brandweerofficier van de brandweer Ingelmunster.

Crisiswoning beschikbaar

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rest van de woning. Toch is de schade aan het huis erg groot. “De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Het keukengedeelte is helemaal uitgebrand. In andere gedeelten van de woning is er rookschade”, aldus Decoopman. Terwijl de bewoonster en haar man door buren werd opgevangen kwam ook burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) ter plaatse om te kijken wat de gemeente kon betekenen voor de getroffen bewoners. “We hebben een crisiswoning beschikbaar. De bewoners worden in de nacht van zaterdag op zondag nog opgevangen door kennissen, zondagochtend wordt alles in gereedheid gebracht zodat ze in de crisiswoning terecht kunnen. Wellicht zal het toch enkele weken of maanden duren vooraleer de bewoners terug kunnen keren naar hun huis.”