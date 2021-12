Woning onbewoonbaar na zware uitslaande brand

Een woning langs de Menensesteenweg in Moorslede werd donderdagavond omstreeks 18 uur getroffen door een zware brand.

De brand brak uit aan de voorzijde van het huis, de buren merkten plots de grote rookontwikkeling op. Op het ogenblik van het uitbreken van de brand was er niemand binnen in de woning. De bewoner zou er ’s avonds voor het eerst slapen.

“Toen we hier aankwamen, was er sprake van een hevige woningbrand, maar we kregen die snel onder controle. De schade in de woning is wel groot”, aldus Bert Vanhuyse, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.