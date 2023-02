Woning onbewoonbaar na uitslaande brand

In de Sint-Pietersmolenstraat in Brugge is dinsdagavond brand uitgebroken in een woning. De materiële schade is groot, maar niemand raakte gewond.

Het vuur ontstond rond 21 uur. Op het moment van de brand was er één bewoner aanwezig, toen de elektriciteit in de woning uitviel ging ze poolshoogte nemen en merkte ze de brand op. Ze kon tijdig ontkomen. Meteen was wel duidelijk dat de situatie ernstig was. Het betrof een uitslaande brand die achteraan de woning ontstond in de veranda.

materiële schade

Aanvankelijk werd gevreesd dat de nabijgelegen woningen ook getroffen waren, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De brandweer kon vermijden dat de vlammen zich verder verspreidden en had de situatie relatief snel onder controle. De materiële schade in het huis is wel aanzienlijk. De bewoners zullen tijdelijk elders onderdak moeten zoeken. Door de brand was de Sint-Pietersmolenstraat afgesloten voor het autoverkeer.