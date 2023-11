In de Zuidstraat in Ichtegem liep het dinsdagavond rond 19 uur fout toen de bewoner van een huis zijn kachel wilde aansteken.

Hij gebruikte daarvoor een gasfles. Toen hij die opendraaide ontstond er een steekvlam. De man raakte daarbij lichtgewond maar weigerde naar het ziekenhuis te gaan.

De brandweer had de situatie in de veranda achteraan de woning snel onder controle en kon erger voorkomen. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar.