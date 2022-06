Woning onbewoonbaar na felle brand in Loppem

Maandagmorgen rond 1.30 uur is brand uitgebroken op de zolderverdieping van een woning in de Begoniastraat in Loppem.

Het waren de bewoners, die gewekt werden door het automatisch brandalarm, die zelf de brand opmerkten.

Toen het alarm in werking trad, ging de bewoner op zoek naar de mogelijke oorzaak. Op zolder zag hij een rode gloed. Ze verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten en konden tijdig en veilig hun huis verlaten.

De brandweer had het niet onder de markt met de felle brand. Die woedde op de volledige zolder- en eerste verdieping. Verder is er veel water- en rookschade. De woning is dan ook onbewoonbaar.

Even voor 6 uur werd er een heropflakkering vastgesteld en diende de brandweer een tweede keer een brand te blussen. De oorzaak van de eerste brand wordt toegeschreven aan een mogelijk defecte boiler. De brandweer zal nog een tijd dienen na te blussen.