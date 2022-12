Woning onbewoonbaar na brand in Zwevegem

Zaterdagnamiddag werd een woning op de wijk Slijpe in Zwevegem onbewoonbaar verklaard na een brand.

Even voor 15 uur zaterdagnamiddag merkte de bewoonster van een woning op de wijk Slijpe in Zwevegem dat er brand was uitgebroken. Ze ging de vlammen aan een ventilatierooster zelf te lijf en met succes. Ook de brandweer werd gealarmeerd en de posten Belgiek (Deerlijk) en Zwevegem snelden ter plaatse.

Aanvankelijk leek het om een schoorsteenbrand te gaan maar al vlug bleek de situatie erger te zijn. “Een houtkachel lag hier aan de basis van de brand”, vertelde brandweerofficier Stefaan Vanneste. “Deze zijn eerder bedoeld voor de gezelligheid, maar niet om de ganse woning op te warmen. Ons meettoestel gaf een waarde van 450 graden aan, wat uiteraard veel te veel is. Die hitte zette stofdeeltjes tussen de schoorsteenbuis en de schouw in brand. Deze zorgden er dan op hun beurt voor dat de bekleding en de isolatie zijn beginnen branden.”

De officier was wel vol lof over het optreden van de bewoonster. “Wat me vooral opviel was dat we bij aankomst de brandmelders hoorden. Brandmelders zijn uiteraard heel belangrijk in een woning. Ook merkten we dat het hout dat men verbrandde van goede kwaliteit was en, ook belangrijk, de schouw geregeld gereinigd werd.”

Niettemin veroorzaakte de brand toch aanzienlijke schade omdat de brandweer een deel van de schouwbekleding en het plafond diende weg te nemen om zeker te zijn dat het vuur overal gedoofd was. De woning werd ook onbewoonbaar verklaard. “Bij zo’n brand hebben we enerzijds de geurhinder maar anderzijds komen er ook giftige stoffen vrij. Het lijkt ons dan ook aangewezen dat de bewoonster enkele dagen ergens anders verblijft. Met de gemeente hebben we gelukkig snel opvang kunnen regelen”, aldus Stefaan Vanneste.