Woning onbewoonbaar na brand in Blankenberge

Even voor 9 uur vrijdagmorgen merkten bewoners van de Evendijk Oost in Blankenberge een sterke brandgeur op in de straat. Toen ze buiten een kijkje gingen nemen zagen ze rook opstijgen uit een woonhuis op het einde van de straat.

Ze verwittigden meteen de hulpdiensten. Die waren snel ter plaatse. Omdat het over een relatief kleine woning ging, hadden ze de brand snel onder controle. In eerste instantie werd gedacht dat er personen in de woonst aanwezig waren, maar dat bleek niet het geval. De korte maar felle brand ging gepaard met nogal wat rookontwikkeling. De brandweer kon uitbreiding voorkomen. Niettegenstaande is de schade in de woning groot en is ze bijgevolg onbewoonbaar. Naar de juiste oorzaak van de brand is het voorlopig zoeken. Er is een branddeskundige aangesteld om de juiste toedracht te bepalen.