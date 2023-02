Woning onbewoonbaar na brand in badkamer, bewoners kunnen ontkomen

In de buurt van het Sterrebos in Rumbeke (Roeselare) is in de nacht van zaterdag op zondag de gelijkvloerse verdieping van een rijwoning volledig vernield door een brand. De bewoners konden ontkomen.

Rond 1.15 uur hoorden de bewoners maar ook de buren in de Vijfwegenstraat een knal. “Ik schrok er door wakker en zag plots een vuurgloed door de koepel”, klinkt het bij een buurman. “Ik had meteen door dat er iets niet pluis was en liep naar buiten. Daar stonden buren Freddy, Carine en hun dochter al.” Die hadden ook de knal gehoord, waren wakker geworden, naar buiten gelopen en hadden al de brandweer van de zone Midwest verwittigd.

“Toen we arriveerden, was er een uitslaande brand in de badkamer en een wasplaats achteraan op de gelijkvloerse verdieping”, legt Christophe Gardin van de brandweer uit. “We slaagden er in het vuur via de voordeur maar ook via de achtertuin van de buren te blussen. Er was veel rook en de gelijkvloerse verdieping was niet te redden.”

Freddy kreeg wat rook binnen en moest ter verzorging mee naar het ziekenhuis. Zijn echtgenote en dochter konden bij de overburen terecht. Ook hun twee hondjes konden gered worden. Zij zullen allen door familie opgevangen worden. Twee buurwoningen kregen tijdens de brand ook wat rook binnen maar konden verder gevrijwaard worden. De Vijfwegenstraat bleef plaatselijk enkele uren voor het verkeer afgesloten. (LSi)