Woning in Wervik brandt uit, bewoonster bevangen door rook

Brandweer Westhoek werd woensdagavond opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in De Riemeers, een wijk langs de Leie in Wervik. De woning was niet meer te redden en de bewoonster werd overgebracht naar het ziekenhuis. De buren, die kampen met rookschade, worden opgevangen door familie.

De brand werd woensdagavond gemeld om 21.52 uur. “Bij aankomst van de brandweer was de brand al zeer vergevorderd en vielen zowel de beneden- als bovenverdieping ten prooi aan de vlammen”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

De bewoonster, een vrouw van ongeveer 60 jaar oud, kon de woning tijdig verlaten, maar werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

Gezin opgevangen

“De brandweer kon de naastgelegen woning vrijwaren. Deze liep echter wel rookschade op. Het gezin – een man, vrouw en jong kindje – zullen tijdelijk opgevangen worden door familie. De getroffen woning is volledig uitgebrand en onbewoonbaar”, besluit Louagie. (TP)