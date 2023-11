Woning in Roksem onbewoonbaar na nachtelijke brand

In de nacht van maandag op dinsdag is er brand uitgebroken in een woning langs de Brugsesteenweg in Roksem, bij Oudenburg.

In de woning, gelegen naast het gekende auto- en vrachtwagenbedrijf van Ronny Schoutteet en eigendom van de familie, werden maandag nog verbouwingswerken uitgevoerd en was er bij het uitbreken van de brand niemand aanwezig. Bij aankomst van de brandweer kort voor middernacht steeg een dikke zwarte rook uit het raam aan de voorzijde van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar er is wel aanzienlijke schade. De woning is dan ook onbewoonbaar.

Tijdens de bluswerken kwamen de eigenaars ter plaatse. Ook burgemeester van Oudenburg, Romina Vanhooren (Open VLD), kwam ter plaatse om haar steun te betuigen.

Branddeskundige aangesteld

De oorzaak van de brand is momenteel nog niet gekend. Er werd een branddeskundige aangesteld om de juiste toedracht van de brand te bepalen. Tijdens de bluswerken was de Brugsesteenweg in beide richtingen voor het verkeer afgesloten.