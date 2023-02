Woning in Moorsele onbewoonbaar nadat elektrisch deken vuur vat: bewoonster (93) en heldhaftige buurman (88) ter controle naar ziekenhuis

Woensdagmorgen brak brand uit in een woning in de Overheulestraat in Moorsele. Het vuur kende maar weinig genade, waardoor de woonst onbewoonbaar werd verklaard. Dankzij een alerte en heldhaftige reactie van de kranige Arthur kon heel wat erger worden vermeden.

De brand ontstond in de slaapkamer van Esther Reynaert (93), die naast haar schoonbroer Arthur Vanlerberghe (88) woont. Beiden helpen elkaar al jaar en dag bij het uitvoeren van de dagelijkse taken, een hulp die woensdag tot op een nieuw niveau werd getild. Rond 8.30 uur merkte Arthur op hoe er rook uit de woning van Esther kwam. Hij snelde meteen bij zijn buurvrouw, eveneens schoonzuster binnen en merkte dat haar elektrisch deken in de slaapkamer vuur had gevat. Met ijzingwekkende kalmte kon hij het brandende item uit het raam naar beneden in de tuin kieperen waardoor zijn schoonzuster de tijd had zich uit de voeten te maken.

Hoewel de heldhaftige reactie van Arthur zijn schoonzus van verder onheil kon vrijwaren, kon hij niet vermijden dat het vuur in de slaapkamer wild om zich heen sloeg. Beiden werden bevangen door de rook en Arthur liep ook enkel brandwonden op. Het duo werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorgen.

De toegesnelde brandweer slaagde erin de vlammen onder controle te krijgen, waardoor de schade zich vooral op de eerste verdieping duidelijk zichtbaar was. De woning werd evenwel onbewoonbaar verklaard.

Tijdens de interventie werd de Overheulestraat voor het verkeer afgesloten.