Woning in Lendelede onbewoonbaar na felle brand

In de nacht van maandag op dinsdag heeft een felle brand een woning in Lendelede vernield. Het gaat om een tweewoonst in de Winkelsestraat. Even werd gevreesd dat het huis nog bewoond was, maar de huurder bleek in Spanje te zitten. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. De aanpalende woning liep ook zware schade op.

Om iets na drie uur maandagnacht kreeg de brandweer een oproep voor een brand in Ledegem. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Het was niet duidelijk of er iemand aanwezig was toen de brand uitbrak, maar bij een eerste zoeking na de bluswerken werd niemand aangetroffen. Het parket stelde een deskundige aan om de oorzaak te onderzoeken.

Bang afwachten

“Het was even bang afwachten of er nog iemand in het pand aanwezig was, maar de huurder bleek in Spanje te zitten”, vertelt Tom Janssens van het parket. “De bewoner is Marokkaans. In de woning was het vaak een komen en gaan van mensen en even bestond de mogelijkheid dat er een vriend van de huurder verbleef, maar ook dat was niet het geval.”

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Een branddetectiehond moet de brandhaarden detecteren en uitsluitsel brengen.

De aanpalende woning liep ook zware brandschade op. Het gemeentebestuur zoekt een crisiswoning voor de familie Despriet.