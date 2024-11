Woning in Koekelare tijdelijk onbewoonbaar na felle brand: gezin met jonge kindjes brengt elders nacht door

In Bovekerke bij Koekelare ontstond woensdagavond een brand in een woning waar een gezin met twee jonge kinderen wonen. Zij merkten de rook gelukkig tijdig op en konden vluchten. Voor de brandweer ging het niet om een eenvoudige klus. “Het ging om een brand van de houten roostering tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping en die was moeilijk te lokaliseren”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Het was rond 21.15 uur toen opeens de elektriciteit in het huis uitviel en de bewoners rook opmerkten. Het gezin met twee kinderen was op dat moment thuis in de woning in de Bovekerkestraat in Bovekerke.

Ze belden de hulpdiensten op met de melding dat het wellicht om een schoorsteenbrand ging en de ouders konden met hun twee kindjes tijdig vluchten. Zij kregen meteen opvang bij buren. Bij aankomst van de eerste ploeg van de brandweer bleek echter snel dat er meer aan de hand was dan een gewone schoorsteenbrand. De rook kwam immers al uit ramen aan de zijgevel.

Houten roostering

“Bij aankomst van de eerste brandploeg werd er hevige rook opgemerkt in de woning zowel op de eerste als de tweede verdieping”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Daarom werd meteen opgeschaald naar een woningbrand en kwam een extra autopomp, tankwagen en officier ter plaatse.”

“Bij hun aankomst was er net een hevige rookuitval aan de zijkant van de gevel waardoor er een vermoeden was van een ernstige binnenbrand waarna er nog opgeschaald werd. Binnen zat het huis volledig onder de rook maar was de brand aanvankelijk moeilijk te lokaliseren.”

“Na het zoeken op de tweede verdieping merkte de brandweer op de eerste verdieping op dat die vloer instabiel werd waarna de brand gevonden werd in de houten roostering tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping. De brand werd geblust waarbij een deel van het plafond verwijderd werd.” Na 22 uur was de brand onder controle.

Opvang bij familie

Omwille van de brandschade maar ook de vele rook- en waterschade werd het huis tijdelijk onbewoonbaar verklaard en kon het gezin zeker niet meteen terugkeren.

Het gezin met de twee jonge kindjes kreeg na opvang bij de buren ook onderdak bij familie. Wellicht zullen er flinke herstel- en opkuiswerken aan het huis nodig zijn eer ze kunnen terugkeren. Door de interventie was de Bovekerkestraat nagenoeg de rest van de avond afgesloten voor het verkeer.

(JH)