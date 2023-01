Woning in Ichtegem tijdelijk onbewoonbaar na brand die wellicht ontstond door defecte elektrische rolluiken

In de Zuidstraat in Ichtegem heeft zondagnamiddag een brand gewoed in een woning. De bewoners – een jong koppel – waren niet thuis op het moment van de feiten. De brandweer vermoedt dat een technisch defect aan de elektrische rolluiken aan de basis ligt van de feiten.

Omstreeks 14.30 uur verwittigden buren van een woning langs de Zuidstraat in Ichtegem de brandweer. Op dat moment was er nog een vermoeden van brand, maar terwijl de hulpdiensten naderden werd duidelijk dat het om een uitslaande brand ging. “De buren bezorgden de noodcentrale updates terwijl we op komst waren”, verduidelijkt luitenant Roemer Vanhoutte van de Oostendse brandweer. “Op die manier konden we meteen opschalen.”

Aanzienlijke brand- en waterschade

De brandweer had het vuur relatief snel onder controle. Volgens luitenant Vanhoutte ontstond de brand op de benedenverdieping. “We vermoeden dat een technisch defect aan de elektrische rolluiken aan de basis ligt van de brand”, verduidelijkt hij. “Het vuur raakte via de rolluikkasten in de spouwmuur, wat vervolgens voor de branduitbreiding naar boven zorgde. Beneden is er aanzienlijke brand- en waterschade. Boven gaat het voornamelijk om rookschade.”

De woning is tijdelijk onbewoonbaar, onder meer ook door de schade aan de elektrische installatie. (AFr)