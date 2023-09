Woning in De Haan onbewoonbaar door omgevallen geurkaars: tienerkinderen lopen brandwonden op

In De Haan is maandagnacht brand ontstaan in een woning in de Ringlaan-Noord. De bewoonster en haar twee kinderen konden tijdig ontkomen, al moesten de tieners wel voor verzorging afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het huis werd onbewoonbaar verklaard. Een omgevallen geurkaars bleek de boosdoener te zijn.

Het vuur ontstond even voor 4 uur in een koppelwoning. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was, want de vlammen sloegen door het dak van één van de woningen. Bij aankomst van de hulpdiensten waren alle bewoners al buiten. De 48-jarige bewoonster bleef ongedeerd, haar twee tienerkinderen liepen brandwonden op en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Daar mochten ze evenwel snel terug vertrekken.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de kamer waar de brand ontstond volledig vernield raakte. Ook een deel van het dak liep schade op. De woning werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Het huis ernaast kon wel gevrijwaard worden. De oorzaak van het vuur was accidenteel. Een omgevallen geurkaars was de boosdoener. De vrouw en haar kinderen kunnen voorlopig terecht in een noodwoning van de gemeente De Haan. (MM)