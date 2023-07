Woning in Bulskamp even onbewoonbaar na ongelukje met afbranden van verf

Een woning in Bulskamp, bij Veurne, is even onbewoonbaar verklaard na een kleine brand dinsdagmiddag. Bij het afbranden van verf vloog wat hout in brand en dat zorgde voor water- en rookschade binnen.

De brand ontstond dinsdagmiddag om 15.15 uur in een woning in de Sint-Bertinusstraat in Bulskamp bij Veurne. Een bewoner, de man die alleen in het huis woont, was er buiten bezig met verf aan het afbranden. “Bij het branden sloegen vlammen over op de houten planchetten tussen de ramen”, zegt brandweerkapitein Rik Breem.

“Die waren door de weersomstandigheden erg droog en vatten daardoor wat vlam. De bewoner zag dat het hout wat smeulde en er wat witte rookontwikkeling was en belde de brandweer op. Dat was op tijd want bij onze aankomst ging het ook nog steeds om een smeulbrand, maar vlak daarna was er toch vlam te zien. Een houten plaat binnen achter de muur begon eveneens wat te branden en binnen moesten we een stuk plafond uithalen om te kijken of de brand zich niet verderzette. Uiteindelijk was alles wel snel onder controle, maar door de rookschade binnen en het gebruik van water kan het huis even niet bewoond worden tot alles opgeruimd is.”

De stad Veurne is in overleg met de bewoner om een oplossing aan te bieden. (JH)