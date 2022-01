Woning in Brugge onbewoonbaar na hevige brand

Zaterdagmorgen rond half elf brak er brand uit in een rijhuis op het kruispunt van de Lange Raamstraat en de Schottinnenstraat in hartje Brugge.

Één persoon die in het huis aanwezig was, werd met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. De brand richtte heel was schade aan. Het huis werd onbewoonbaar verklaard.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Omdat de zoldering over meerdere woning doorloopt, werden ook de aanpalende huizen grondig gecontroleerd.

Tijdens de interventie was de Lange Raamstraat afgesloten voor alle verkeer. Voorlopig is de oorzaak van de brand nog niet gekend.