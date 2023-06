Woning in Beerst onbewoonbaar na brand door stopcontact in kamer

In de Vladslohofstraat in Beerst, bij Diksmuide, brak donderdag na de middag een felle brand uit in een woning. Het vuur ontstond bij een stopcontact en sloeg over op tal van brandbaar materiaal ernaast. De woning is dan wel bemeubeld, maar was op dit moment niet bewoond. Het huis werd alvast onbewoonbaar verklaard.

De brand werd donderdagmiddag om 13.50 uur opgemerkt door een alerte passant. Ondanks het feit dat het alleenstaande huis volledig afgesloten was en alle rolluiken naar beneden waren, merkte de passant toch een rookontwikkeling op buiten ter hoogte van een raam. Ook achteraan het huis was wat rook te zien.

Toen de passant luisterde, hoorde hij binnen ook vuur knetteren. De man belde de hulpdiensten en voorkwam daarmee dat het vuur zou evolueren naar een uitslaande brand. Meerdere brandweerploegen en de politie repten zich ter plaatse.

De brandweer stond bij aankomst voor de gesloten woning en verschafte zich achteraan het huis toegang tot binnen. Eenmaal binnen openden ze de voordeur via het slot. “Ook achteraan was een rookontwikkeling te zien maar het vuurde woedden binnen uiteindelijk wel vooraan de woning”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe.

“Het vuur bleek ontstaan te zijn in een kamer vooraan. Een stopcontact was er bij een elektriciteitsbrand in brand gevlogen en dat vuur sloeg over een houten tafeltje ernaast. In die ruimte lag ook tal van ander brandbaar materiaal gestockeerd zoals een matras. Uiteindelijk tastte het vuur daar de volledige kamer en het plafond aan. De roet en de rook verspreidden zich daarna door de rest van het huis. We moesten het raam aan de straatzijde en de rolluik open breken om ook aan de voorzijde te kunnen blussen. Daarna konden we het huis ventileren. De woning is onbewoonbaar.”

Bemeubeld, maar niet bewoond

Het huis was nog bemeubeld en binnen stond nog heel wat materiaal, maar het pand was op dit moment minstens tijdelijk niet bewoond. Omwille van de aanzienlijke brandschade zal dat wellicht voorgoed het geval zijn en zal het pand minstens volledig gerenoveerd moeten worden. De brandweer dichtte de de kapotgeslagen ramen en voordeur en ook de elektriciteitsmaatschappij kwam ter plaatse om de stroom af te sluiten. (JH)