Woning brandt volledig uit in Waasten, bewoners ontkomen, drie honden overlijden

Maandagmiddag brak brand uit in een woning in de Steenweg op Waasten. Een indrukwekkend aantal brandweerdiensten kwam ter plaatse maar helaas kon niet worden vermeden dat de woning compleet uitbrandde. De eigenaars raakten niet gewond maar hun 3 honden vielen ten prooi aan het vuur.

Het waren buurtbewoners die rond 12:30 uur alarm sloegen. “Ik stond in mijn keuken en rook een indringende brandgeur”, klonk het bij een dame die wat verder op het Stationsplein woont. “Toen ik naar buiten ging om te kijken wat er allemaal gaande was, zag ik dat de straat volledig gevuld was met een dikke en stinkende rook. We zagen al snel welke woning getroffen werd en belden de brandweer.”

De alarmcentrale begreep al snel de ernst van de situatie en stuurde meteen heel wat middelen ter plaatse. Het korps van Komen-Waasten kreeg versterking van Moeskroen maar eveneens van Wervik en Ieper. Er werd meteen intensief tegen het vuur gevochten maar het gebouw vormde een gewillig slachtoffer voor de vlammenzee.

Hele leven keihard gewerkt

“Mijn ouders waren nog geen uurtje vertrokken toen ze opgebeld werden met de melding dat hun huis in lichterlaaie stond. Ze hebben hun ganse leven keihard gewerkt voor hun bescheiden huisje en dat werd hen nu afgenomen.”

De zoon van de eigenaars probeert enkele leden van de familie te troosten terwijl de taferelen beschrijft. “Er zou een probleem zijn ontstaan in ofwel de badkamer of de keuken. Ze denken dat het van technische aard moet zijn maar niemand durft dat met zekerheid zeggen.”

Dak naar beneden

“Mijn ouders houden wel van die traditionele, rustieke stijl en dus de volledige binnenkant van hun huis is met hout afgewerkt. Daardoor kon het vuur zich in geen tijd overal rond verspreiden. Uiteindelijk kwam het dak naar beneden en viel het dwars door de vloer van de eerste verdieping.”

“De woning is volledig verloren want enkel de buitenmuren staan nog recht. Helaas waren hun 3 honden op dat ogenblik thuis. Volgens de brandweer zouden ze zijn gestikt in de rook.”

Eerste schepen Didier Soete kwam eveneens ter plaatse en schakelde meteen het volledige netwerk van de gemeente in. “Die mensen hebben van dag op dag helemaal niets meer”, klonk het. “Via het Rode Kruis kunnen ze snel wat kledij krijgen en we hebben via de sociale diensten ondertussen al een crisiswoonst gevonden.”

Op zoek naar een oplossing

“Nu gaat de gemeente op zoek naar een meer permanente oplossing, in afwachting van het onderzoek en de tussenkomst van de verzekeringen. Even vreesden we dat ook de woning van de buren door de vlammen zou worden verteerd want het dak stond reeds in brand. Het vakkundig optreden van de brandweer kon dit echter voorkomen.”

De Steenweg op Waasten werd urenlang voor het verkeer afgesloten. Wie van en naar Komen centrum kwam, moest via de RN58 omrijden.

(CL)