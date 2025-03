Winkelcentrum Hoge Express nog steeds dicht na zware brand bij Brugse fietsengroothandel

Alle winkels van het winkelcentrum Hoge Express, langs de Expresweg, blijven ook vandaag dicht. De vijftien zaken langs de Legeweg in Brugge blijven gesloten omdat de parking en de daken van de panden vervuild zijn met asbestdeeltjes, afkomstig van de zware brand van afgelopen zaterdag bij fietsengroothandel De Scheemaeker, even verderop.

Alle winkels van het winkelcentrum Hoge Express blijven ook vandaag dicht. © JVM

Op bevel van burgemeester Dirk De fauw dienen de winkels de parking en de daken van de gebouwen eerst te reinigen voor ze weer open kunnen. Eén firma is dinsdagmorgen met eigen middelen reeds begonnen met de schoonmaak van hun stuk parking, maar bij de andere zaken was er geen activiteit vast te stellen. Bij sommige winkels hangt een briefje aan de deur, maar daar staat niet op wanneer de winkel weer opengaat.

Het is voor de klanten dus nog even afwachten tot wanneer ze weer in de winkels terechtkunnen.

Eén firma is dinsdagmorgen met eigen middelen reeds begonnen met de schoonmaak van hun stuk parking. © JVM

Eén firma is dinsdagmorgen met eigen middelen reeds begonnen met de schoonmaak van hun stuk parking. © JVM

Eén firma is dinsdagmorgen met eigen middelen reeds begonnen met de schoonmaak van hun stuk parking. © JVM