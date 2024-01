Winkelbediende steekt zichzelf per ongeluk in brand en loopt zware brandwonden op

In een winkel in de Wollestraat in hartje Brugge heeft een winkelbediende zichzelf accidenteel in brand gestoken.

Om zich te verwarmen stond de vrouw tegen een verwarmingstoestel toen plots haar kleding vuur vatte. Ze liep in paniek de winkel uit en op straat. Daar merkten de buren van een naastgelegen horecazaak dat de vrouw in brand stond. Ze reageerden meteen en blusten de brandende kledij met enkele emmers water.

De opgeroepen brandweer en mug dienden de eerste zorgen toe aan de onfortuinlijke vrouw die met zware brandwonden naar het ziekenhuis werd overgebracht. Buiten wat roetschade in de inkom is er verder geen schade. Tijdens de interventie was de Wollestraat ter hoogte van de Oude Burg voor het auto en fietsverkeer afgesloten.