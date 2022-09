Westhoek in ban van grasbranden: “Ze kunnen zich extreem snel verspreiden”

Een grote rookpluim steeg donderdagnamiddag op langs de snelweg A19 bij Zonnebeke. Het ging om een grote grasbrand, die even dreigde te veranderen in een bosbrand. Het bleek die dag lang niet de enige grasbrand in de streek. De brandweer waarschuwt voor sigaretten en andere mogelijke oorzaken in deze extreme periode van droogte.

Brandweer Westhoek had donderdag de handen vol met het blussen van grasbranden in de regio. In Ieper waren er twee gevallen: langs de Wielewaalstraat in deelgemeente Hollebeke rond 12.30 uur en een uur later op de industriezone ter hoogte van het Jaagpad bij voedingsbedrijf Pidy.

“Het ging telkens om beperkte branden”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

Maar dan moest de grootste nog komen: langs de snelweg A19 steeg plots veel rook op ter hoogte van de Lotegatstraat in Zonnebeke. “Ik merkte de rook op rond 15.10 uur en ging een kijkje nemen vanaf de brug over de snelweg”, zegt buurtbewoner Lawrence Carrein. De man zag hoe het vuur enkele honderden meters berm verschroeide, tot de brandweer de vlammen tegenhield en een uitbreiding naar het nabijgelegen Polygoonbos kon voorkomen. Tijdens de bluswerken werd een van de twee rijstroken in de richting van Ieper afgesloten.

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbrak in de bermen van de A19. “Dat gebeurde een paar jaar geleden al eens op dezelfde plek, en eerder deze week nog in de middenberm wat verderop”, aldus Lawrence.

Tegen de avond werd melding gemaakt van een vierde grasbrand: om 17.30 uur aan de Woestenseweg bij een wandelpad tussen Poperinge en Woesten. Langs een afstand van ongeveer veertig meter raakten gras, de afsluiting van een weide en struikgewas verbrand. Het vuur was snel onder controle en werd wellicht veroorzaakt door een steen in een maaimachine, die een vonk veroorzaakte.

Brandweer Westhoek waarschuwt nogmaals dat lange periodes van warm en droog weer het risico op grasbranden kunnen vergroten.

“Wanneer de grond extreem droog is, kunnen weides, bermen, parken en natuurdomeinen snel branden bij blootstelling aan zelfs de kleinste vonken”, aldus Louagie. “De meest voorkomende oorzaken zijn sigaretten, zelfs als die uit een autoraam worden gegooid, en barbecues, waarbij smeulende as en sintels door de wind worden meegevoerd naar droog gras. Het klinkt misschien vreemd, maar ook glas dat in de parken en bermen achterblijft, kan brand veroorzaken.”

“Grasbranden kunnen zich extreem snel verspreiden. Wie droog gras ziet smeulen, belt best onmiddellijk het gratis nummer 112, zodat de brandweer het vuur kan blussen en voorkomen dat het zich verspreidt”, besluit Louagie. (TP)