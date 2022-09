Werknemers Westcars Poperinge kunnen brandende auto tijdig buiten duwen

In carrosseriebedrijf Westcars in Poperinge ontstond vrijdagochtend een brand aan een auto binnen. De monteurs konden de wagen tijdig buiten duwen waar hij geblust werd en voorkwamen zo erger.

De brandweer werd vrijdagochtend rond 8.25 uur verwittigd van een industriebrand bij carrosseriebedrijf Westcars in de Europalaan in Poperinge. Ze snelden ter plaatse maar de grootste bluswerken waren toen al afgerond. Het waren de werknemers van Westcars zelf immers die tijdig ingrepen en zo erger voorkwamen.

Gensters

“De brand ontstond tijdens laswerken aan een auto binnen de garage”, klinkt het bij het bedrijf. “Gensters sprongen over en er ontstond even vuur. We hebben de auto echter meteen kunnen buiten duwen en zijn daar beginnen blussen. De brandweer hadden we intussen verwittigd want we wilden ook zeker zijn dat onze buren geen last hadden van de rookontwikkeling. In de garage zelf is er gelukkig geen schade.”

De brandweer deed nog nabluswerken maar alles was snel opgelost. Op de wagen na is er ook elders geen schade. De interventie was snel achter de rug. (JH)