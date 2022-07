Werknemer kan brand bij De Waak in Kuurne zelf blussen

Donderdagnamiddag brak brand uit in een van de vestigingen van maatwerkbedrijf De Waak in Kuurne. De boosdoener bleek een kortsluiting in een elektriciteitskast te zijn.

Een werknemer merkte kort na 15 uur de rook op. Hij zag hoe er brand was ontstaan in een elektriciteitskast. Hij reageerde alert en kon de brand zelf blussen. Ondertussen werd een tiental andere werknemers geëvacueerd en werden de hulpdiensten verwittigd. De toegesnelde brandweerlieden voerden nog een controle uit en verklaarden de situatie opnieuw veilig, waarop iedereen weer naar binnen mocht. Niemand raakte gewond.