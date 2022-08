Werken aan brandcentrale doet plots brandalarm afgaan in RVT Ter Linden

De hulpdiensten stroomden vrijdagochtend plots toe in rust- en verzorgingstehuis Ter Linden in Veurne nadat plots het brandalarm afging. Het bleek gelukkig loos alarm te zijn.

Even voor 11 uur liep bij de meldkamer van de alarmcentrale een automatisch bericht binnen dat het brandalarm afging in RVT Ter Linden op de Kaaiplaats in Veurne. Daardoor werd de brandweer meteen opgeroepen en reed ook de politie naar het rusthuis. Er werden voldoende manschappen opgeroepen als het echt om een noodsituatie zou gaan. Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn.

“Meteen bij onze aankomst werden wij ervan verwittigd dat er eigenlijk niets aan de hand was”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “In het rusthuis waren werken aan de gang aan de brandcentrale. Daarbij werd per ongeluk het brandalarm geactiveerd waardoor de hulpdiensten automatisch verwittigd werden en ter plaatse gingen. Het bleek dus loos alarm te zijn.”

De bewoners hebben wellicht niets gemerkt van de eventuele commotie want er werd niet overgegaan tot evacuaties. (JH)