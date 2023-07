Donderdagvoormiddag brak er brand uit in een werfkast nabij het kasteel van Beauvoorde, in Veurne.

Momenteel zijn er werken bezig in het kasteel. Er kwam plots rook uit een grote werfkast. De brandweer kwam ter plaatse en zorgde dat het brandje niet uitbreidde. Hoe groot de schade is, is momenteel nog niet bekend. (JT)