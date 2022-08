Weidebrand in Nieuwpoort-Bad zorgt voor rookhinder op twee adressen verderop

Omstreeks 15 uur werd het plots druk voor de brandweerposten nadat er op korte tijd drie meldingen kwamen voor brandoproepen in Nieuwpoort-Bad. De eerste ging om een brand in een weide waarna uit twee woningen een oproep kwam voor brandgeur.

Om 14.45 uur zagen passanten hoe een stuk van een weide in brand stond in de Verliefdendreef in Nieuwpoort. Daar ging brandweerpost Oostduinkerke naar toe. Het bleek uiteindelijk om een vrij beperkte brand te gaan in de grasweide zonder gevaar voor omwonenden of gebouwen want die waren er niet in de buurt. De brand ging wel even gepaard met een flinke rookpluim en dat werden enkele bewoners gewaar.

Een tiental minuten later maakte een bewoner uit de August Oleffelaan melding van een indringende brandgeur die binnenkwam in de woning. Brandweerpost Oostduinkerke reed eveneens ter plaatse en ontdekte al snel dat de brandgeur afkomstig kwam van de rook uit de weide. Die blies immers over de Louisweg richting Nieuwpoort-Bad. Nauwelijks nog enkele minuten later kwam een nieuwe melding binnen van een brandgeur. Deze keer uit de Brabantstraat vlakbij de Zeedijk. Hier ging brandweerpost Koksijde langs, maar ook hier kwam de geur van de weidebrand. Die was overigens vrij snel onder controle. (JH)