Weg tijdelijk versperd door brand aan dieplader in Houthulst

De Poelkapellestraat in Houthulst was dinsdagochtend een tijdlang deels versperd door een brand aan de oplegger van een vrachtwagen. Het probleem situeerde zich achteraan bij een dieplader.

Rond 6.20 uur reed de bestuurder van een dieplader in de Poelkapellestraat richting het centrum van Houthulst toen hij plots rook zag achteraan het gevaarte. De chauffeur zette de dieplader stil aan de zijkant van de rijstrook en belde de hulpdiensten. Zowel de brandweer als de politie snelden ter plaatse.

De rookontwikkeling bleek van achteraan de dieplader te komen waar wellicht een probleem ontstond bij het remsysteem. Dat raakte oververhit waardoor het vuur oversloeg naar de achterste band. Die brandde uiteindelijk uit wat gepaard ging met een hevige rookontwikkeling. Er kon voorkomen worden dat het vuur uitbreiding nam over de dieplader en de wegenwerkmachine die op de dieplader stond. Door het voorval was er wel een tijdlang verkeershinder, omdat het verkeer maar beurtelings door kon. Het leidde ook even tot extra hinder omdat de machine nog overgeladen moest worden op een andere dieplader. (JH)