Weer brand bij hoeve, die al deels vernield werd door brandstichting

Bij een Ieperse hoeve die deels heropgebouwd werd na de Eerste Wereldoorlog, werd maandagavond brand vastgesteld. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden nadat vijf jaar eerder al een 110 jaar oude schuur van de hoeve vernield werd door brandstichting.

Brandweer Westhoek moest maandagavond uitrukken naar een oude hoeve langs de Vlamertingestraat bij het Ieperse dorp Vlamertinge. Er was sprake van houtblokken die er zijn beginnen branden. Een 110 jaar oude schuur van de leegstaande hoeve werd vijf jaar geleden volledig vernield door een uitslaande brand. Volgens het parket, die toen een deskundige had aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken, was de brand aangestoken.

Ook nu voert het parket een onderzoek naar de recente brandhaard, die dit keer geen schade veroorzaakte. “Er is geen deskundige aangesteld, maar de brand wordt wel verder onderzocht”, stelt het parket, dat bevestigt dat de hoeve leegstaat. “Of ook deze brand opzettelijk werd aangestoken, maakt deel uit van het onderzoek. Er zijn nog geen verdachten in beeld.”

Het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed duidt de hoeve sinds 2009 aan als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Het agentschap omschrijft de site als een “deels herstelde, deels heropgebouwde hoeve met losse bestanddelen, gelegen middenin weilanden, in de nabijheid van de met populieren afgezoomde Kemmelbeek”. (TP)