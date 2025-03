Wagen volledig uitgebrand, van bestuurder geen spoor

Iets voor 14 uur dinsdagnamiddag kreeg de brandweer van de hulpverleningszone Fluvia een oproep voor een brandend voertuig langs de E403 in Wevelgem. Net voorbij de tunnel in de richting van Doornik zette de bestuurder zijn Smart op de parallelstrook tussen de op- en afrit.

Toen de brandweerwagens toekwamen was er van de bestuurder of eventueel andere inzittenden geen spoor meer. “Er was niemand meer aanwezig”, bevestigt luitenant Luk Vancauwenberghe. “Het vuur was al aan het uitslaan, we konden enkel nog bluswerken uitvoeren.”

Het voertuig was helemaal beschadigd. Er kon nog de helft van een Franse nummerplaat worden ontwaard, maar het chassisnummer was niet meer leesbaar. Inspecteurs van de snelwegpolitie die ter plaatse kwamen gaan nu bekijken aan wie de wagen toebehoorde. Na goed een halfuur was de takeldienst ter plaatse om het wrak op te halen. Er was geen sprake van verkeershinder. (JDW)