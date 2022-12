Wagen vat vuur op E40 richting Oostende

Donderdagmiddag rond half vier vatte een wagen die op de E40 in de richting van de kust reed vuur. De bestuurder merkte rook die van onder de motorkap kwam op en zijn zijn wagen nog aan de kant zetten.

Meer dan zichzelf in veiligheid brengen en de hulpdiensten bellen zat er niet op. De brand was snel onder controle maar de wagen is compleet verloren. Vermoedelijk is een technisch defect aan de wagen de oorzaak van de brand.

Door de brandende auto waren de oprit richting Oostende en twee rijstroken afgesloten. De brandweer diende ook de weg te reinigen omdat er mazout was gelekt. Even voor 17 uur was de weg weer vrij.