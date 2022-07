Wagen van gemeente Bredene in lichterlaaie

In Bredene vatte een voertuig van de gemeente zaterdagmorgen vuur. De brand ontstond accidenteel. Er vielen geen gewonden, maar de wagen brandde wel volledig uit.

De brandweer van Oostende kreeg omstreeks 10 uur een melding van een autobrand ter hoogte van het Duinenplein. Een ophaalwagen van de gemeente Bredene stond op het plein geparkeerd toen het vuur vatte. De wagen stond meteen in lichterlaaie. Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur in de cockpit en niet in het laadgedeelte die gevuld was met afval.

Niemand raakte gewond, maar de wagen is wel verloren. Die brandde volledig uit. Ook een gebouwtje van de strandredders op het Duinenplein zou lichte schade opgelopen hebben door de brand.