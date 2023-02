Wagen rijp voor schroothoop na brand

Dinsdagmiddag even voor 15 uur merkte de chauffeur van een Peugeot personenwagen die op de E40 in de richting van het binnenland reed, dat zijn voertuig hevig begon te roken.

De bestuurder kon zijn wagen net voor de afslag Brugge-Zedelgem op de pechstrook parkeren en de hulpdiensten bellen. Bij aankomst was de wagen vooraan aan het motorcompartiment al volledig uitgebrand.



Het blussen verliep vlot maar de wagen is goed voor de schroothoop. Vermoedelijk is een technisch defect de oorzaak van de brand. Tijdens de bluswerken was was er één rijstrook afgesloten maar dat leverde geen probleem op voor het verkeer richting binnenland. Niemand raakte gewond.