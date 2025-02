Wagen in lichterlaaie op E40: “Duurde even om vlammen onder controle te krijgen door aanwezige vloeistoffen”

Donderdagmorgen vatte een personenwagen vuur op de E40 tussen Oudenburg en Jabbeke in de richting van Brussel. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen in lichterlaaie. De brand zorgde voor verkeershinder, aangezien de autosnelweg richting Brussel volledig werd afgesloten.

Vermoedelijk ligt een technisch falen aan de oorzaak van de brand, al is dat nog niet helemaal duidelijk. Feit is dat de bestuurder van de wagen omstreeks 9.45 uur problemen opmerkte en nog net op tijd zijn voertuig op de pechstrook kon parkeren. Kort nadat de bestuurder zijn voertuig had verlaten, brak brand uit. Hij belde meteen de hulpdiensten. In afwachting van de hulpdiensten escaleerde de situatie echter snel.

Aanwezige vloeistoffen

“Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al in lichterlaaie”, vertelt kapitein Dries Van der Veken van brandweerpost Oostende. “De brand ging al snel over in een vloeistofbrand, door de aanwezige brandstof en andere vloeistoffen in de wagen. Daardoor moesten we het vuur aanvallen met schuim en het is daardoor dat het wel even heeft geduurd voor we de vlammen onder controle kregen. Na een klein half uur waren de bluswerken uiteindelijk ten einde.”

Het ging om een hybride voertuig, al was dat in dit geval niet het probleem van de moeilijkere bluswerken. “Het feit dat het een hybride auto was, heeft niet bijgedragen aan de complexiteit van de brand”, gaat Van der Veken verder. “Het was vooral de vloeistof die de motor van de brand was. Blussen met schuim duurt nu eenmaal wat langer dan blussen met water.”

Verkeershinder

Tijdens de bluswerken werd de autosnelweg richting Brussel volledig afgesloten voor het verkeer. Er stond al snel een lange file. Nadat het vuur geblust werd, werd het uitgebrande voertuig getakeld en kon het verkeer op de autosnelweg terug op gang komen. Niemand raakte bij de brand gewond.