Wagen brandt helemaal uit: twee inzittenden en twee honden in veiligheid

Op de E40 in Veurne is zondagmorgen rond 11.15 uur een auto volledig uitgebrand. De twee inzittenden konden zichzelf en hun twee honden in veiligheid brengen. Ze werden opgevangen in een private ambulance die toevallig voorbijkwam.

De wagen met Belgische nummerplaat reed richting Calais toen er plots vlammen kwamen uit de motorkap van de Fiat Punto. Wellicht gaat het om een technisch defect. De bestuurder zette het voertuig op de pechstrook, ter hoogte van de brug over de Brugsesteenweg in Veurne. Het Franstalige koppel bracht zichzelf in veiligheid.

“Ze hebben ook hun twee honden uit de wagen gered. Toen wij aankwamen, stond het voertuig al volledig in lichterlaaie. Een ziekenwagen van de private dienst Deroo was gestopt om de slachtoffers en hun honden op te vangen. De inzittenden hebben wellicht zelf nog proberen te blussen, want er stond een brandblussertje naast het voertuig. Ze hadden rook ingeademd”, zegt luitenant Nicolas Garmyn van de brandweerpost Veurne. Hij riep een extra ambulance ter plaatse.

Naar ziekenhuis

“Het koppel werd samen met hun honden in de ziekenwagen naar het AZ West overgebracht, voornamelijk ter controle. Wellicht mogen ze het ziekenhuis zondagnamiddag alweer verlaten, na het toedienen van verse zuurstof”, voegt de luitenant nog toe. De brand was snel onder controle, maar de Fiat Punto viel niet meer te redden. De wagen werd getakeld.

