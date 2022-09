Vuurschaal zet zetel in brand: vlammen snel gedoofd

In de Roeselaarseweg in Torhout brak in de tuin achter garage Swyngedauw dinsdagavond een brandje uit. Een zetel vloog er in brand maar er kon erger voorkomen worden.

Het waren de eigenaars van de garage zelf die rond 20.20 uur het vuur opmerkten. Zij belden de brandweer die snel ter plaatse was.

“Het ging om een zetel in de tuin die even vuur had gevat”, klinkt het. “Een vuurschaal die dichtbij de zetel stond gaf wat vonken af en dat veroorzaakte de brand. Gelukkig is de schade beperkt tot de zetel. Het was eerder loos alarm.”

Versterking afgeblazen

Omdat de brandweer aanvankelijk opgeroepen was voor een industriebrand in de garage werden meerdere posten opgeroepen. Meteen na aankomst van post Torhout werd alle extra versterking afgeblazen. De brandweer voerde achteraan in de tuin in de gietende regen nog een controle uit maar alles bleek veilig te zijn. Iedereen kon snel terugkeren. (JH)