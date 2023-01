Vuur slaat over van geparkeerde wagen op gezinswoning in Tielt

Een gezin uit Tielt werd in de nacht van zondag op maandag het slachtoffer van een zware brand. Hun geparkeerde wagen brandde uit waarna het vuur oversloeg op hun woning. De vader merkte de brand gelukkig tijdig op waardoor het gezin veilig hun huis kon verlaten. De schade aan de woning is aanzienlijk. Het gezin kan er tijdelijk niet verblijven.

De brand ontstond omstreeks 5 uur in Ronceval, een rustige Tieltse straat. Een gezin met twee kinderen lag er in hun woning te slapen, toen buiten plots een brand uitbrak. De wagen, die onder de carport stond geparkeerd, stond er in een mum van tijd in lichterlaaie. “We werden wakker door het geluid en merkten dat er een brand was uitgebroken”, aldus de vader. Hij en zijn gezin verlieten onmiddellijk de woning. Ondertussen werd ook de brandweer opgeroepen.

“Bij aankomst stond de wagen volledig in brand en was het vuur overgeslagen op de bovenverdieping van de woning. De vlammen laaiden hoog op waardoor de brand uitbreidde naar de kinderkamers en de zolder”, aldus Lieven Rijckaert, brandweerofficier bij de brandweer van Tielt. Op die plaats lagen de twee kinderen even voordien nog te slapen.

Vooral schade aan de kinderkamers

De brandweer kreeg het vuur onder controle en voorkwam dat het vuur oversloeg op de rest van de woning. Toch is de schade aan het huis en de omgeving heel erg groot. De carport en de geparkeerde wagen zijn volledig vernield. “In de woning liepen vooral de kinderkamers grote schade op”, aldus de bewoners, die onmiddellijk werden opgevangen door buren. Ook de woonkamer vertoont sporen van het voorval. Daar verwoestte de brand onder ander een raam. De opening die de brand veroorzaakte werd inmiddels reeds gedicht door de brandweer.

Terecht in woning van papa

Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. “We zullen heel wat werk hebben om alles te herstellen, maar materiële schade is herstelbaar. Dit kon nog veel erger afgelopen zijn. We moeten terug vooruit. De komende periode kunnen we terecht in de woning van mijn vader die zes maanden geleden overleden is”, aldus de mama. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het parket schakelt een branddeskundige in de exacte oorzaak van de brand te onderzoeken.