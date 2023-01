Vuur raast door varkensstal: eigenaar loopt brandwonden op

Langs de Krinkelstraat in Meulebeke brak maandagavond omstreeks 22 uur een brand uit in een varkensstal. Tal van brandweerkorpsen uit de regio snelden toe om de brand te blussen.

Het vuur ontstond in een grote varkensstal met daarin honderden varkens. Onder andere de brandweerkorpsen van Meulebeke, Pittem, Ingelmunster, Tielt, Ardooie, Lichtervelde en Roeselare snelden kort na het uitbreken van de brand ter plaatse. Dankzij een goede samenwerking kreeg de brandweer het vuur snel onder controle.

Brandwonden

Hoeveel varkens de brand overleefden, is momenteel onduidelijk. De eigenaar van de varkensstal, die vermoedelijk de brand probeerde zelf te blussen, liep brandwonden op. Hij werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer was nog tot ver in de nacht ter plaatse.