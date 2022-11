De brandweer moest maandagmiddag omstreeks 16 uur tussenkomen op het Stationsplein waar brand ontstaan was in een vuilnisbak.

Mede doordat de brandweerkazerne vlakbij ligt, was de brandweer onmiddellijk ter plaatse. Het brandje kon snel gedoofd worden. Hoe het brandje is ontstaan, is onduidelijk.