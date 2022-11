Vuilnisbak uitgebrand in berging maar huis gevrijwaard

De brandweer rukte woensdag omstreeks 13.20 uur uit naar een woning in de Maria Van Bourgondiëlaan in Torhout. Een vuilnisbak in een berging brandde volledig uit, maar er kon erger voorkomen worden.

Het waren de bewoners die thuis waren die plots de brand in de berging opmerkten. Bij het openen van de deur waren heel wat vlammen te zien. De deuren werd dichtgedaan om verdere verspreiding van rook te vermijden en de brandweer kwam met verschillende wagens ter plaatse. Zij hadden het vuur snel onder controle. “Het bleek om een vuilnisbak te gaan die meteen achter de inkomstdeur van de berging stond”, zegt brandweerkapitein Marc Degrieck.

“Toen wij de deur openden, zagen we felle vlammen. De plastic vuilnisbak kon snel geblust worden, maar is volledig gesmolten. Ernaast stond nog een andere vuilnisbak en een fiets, maar die konden gevrijwaard worden. Er was behoorlijk wat rook aanwezig in de berging en daarbij hebben we de plaats nog geventileerd.

Wellicht ligt zelfontbranding van de vuilnisbak aan de oorzaak. De brand vond plaats rechtover het politiecommissariaat en dus kwamen ook verschillende politiemensen aangelopen om te kijken of ze konden helpen. Door de interventie was de Maria Van Bourgondiëlaan korte tijd afgesloten voor het verkeer. (JH)