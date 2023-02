Vrouw vergeet pot met frietjes op fornuis: keuken zwaar beschadigd

Frietjes bakken op grootmoeders wijze in een pan met olie. Het is en blijft geen goed idee. Dat ondervond ook een bewoonster van een huis in de Geraniumlaan in Wenduine dinsdagmiddag.

Even voor 13 uur had de vrouw frietjes gebakken, maar ze was vergeten de pan van het vuur te halen. Door zelfontbranding vatte de pan vuur. De vrouw reageerde adequaat en gooide nog een natte doek op de brandende pot, maar het kwaad was al geschied.

Niemand gewond

De brandweer had de situatie snel onder controle en kon uitbreiding van de brand vermijden. De keuken raakte wel zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Tijdens de bluswerken was de straat voor het autoverkeer afgesloten.