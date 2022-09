Vrouw sterft bij brand in Middelkerke

Bij een brand in een vakantiewoning in Middelkerke is vrijdag een 83-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Met de brand was geen kwaad opzet gemoeid.

De feiten speelden zich vrijdagavond af in de Heidestraat in Westende, een deelgemeente van Middelkerke. Rond 19.15 uur ontstond brand in een vakantiewoning. Bij de brand liet een 83-jarige vrouw het leven.

Het Brugse parket stelde een branddeskundige en een wetsdokter aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen van de brandexpert is intussen gebleken dat het vuur een accidentele oorzaak kende. De boosdoener was een omgevallen kacheltje.